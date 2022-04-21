محافظ قنا ينتقل إلى موقع حادث انقلاب الأتوبيس السياحي

محافظات
صورة من الحدث
صورة من الحدث
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انتقل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا إلى موقع حادث تصادم سيارة ملاكى بأتوبيس سياحى على طريق مصر – أسوان الزراعى، بالقرب من قرية الجبلاوى التابعة لمركز قنا، والذى أسفر عن مصرع شخص، وإصابة اثنين اخرين  جميعهم مصريين، دون وقوع أى إصابات لدى السائحين.

رافقه اللواء عاطف نجيب مساعد مدير أمن قنا، والعميد أحمد صقر مدير إدارة المرور، والعميد طارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وقال محافظ قنا أنه تم الدفع بشكل فورى بعدد 12 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام وجارى نقل حالة الوفاة إلى مشرحة المستشفى.

حادث انقلاب الأتوبيس السياحي تصادم سيارة ملاكى أتوبيس سياحي
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