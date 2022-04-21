محافظ قنا: سرعة إنهاء تصريح الدفن لحالة وفاة حادث الأتوبيس السياحي

أمر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بسرعة إنهاء تصريح الدفن الخاص بحالة الوفاة في حادث تصادم سيارة ملاكى بأتوبيس سياحى على طريق مصر – أسوان الزراعى، بالقرب من قرية الجبلاوى التابعة لمركز قنا، والذى أسفر عن مصرع شخص، واصابة اثنين اخرين جميعهم مصريين، دون وقوع أى إصابات لدى السائحين، وتسليم الجثمان لذويه.

وتوجه محافظ قنا اللواء أشرف الداودى، إلى مستشفى قنا العام لمتابعة حالة المصابين في حادث تصادم سيارة ملاكى بأتوبيس سياحى على طريق مصر – أسوان الزراعى، بالقرب من قرية الجبلاوى التابعة لمركز قنا، والذى أسفر عن مصرع شخص، واصابة اثنين اخرين جميعهم مصريين، دون وقوع أى إصابات لدى السائحين.

جاء ذلك برفقة الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، والدكتور أيمن السيد مدير الطوارئ والرعاية العاجلة والحرجة، حيث تم إجراء فحوصات كاملة لهم للإطمئنان على حالتهم.

كما وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية لهم لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

يُذكر أن الأتوبيس السياحى كان يقل 38 سائحا بولنديا قادمين من مدينة مرسى علم ومتجهين إلى مدينة الأقصر.