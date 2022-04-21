عاجل. بنكا الاهلي ومصر يرفعان سعر صرف الدولار إلى 18.58 جنيه

الاقتصاد
اسعار الدولار اليوم
اسعار الدولار اليوم الخميس 21 ابريل 2022
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رفع بنكا الأهلي ومصر اسعار صرف الدولار  في بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستويات 18.58 جنيه للبيع و18.52 جنيه للشراء بزيادة 7 قروش عن تعاملات الأمس وسط تقلبات حادة تتعرض لها العملة الأمريكية في تعاملات الانتر بنك بين البنوك المصرية.

 

وكانت أسعار صرف الدولار أنهت تعاملات الأمس بالبنوك بزيادة 2 قروش؛ لتصل في المتوسط إلى 18.43 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

 

وتجاوزت أسعار صرف الدولار اليوم  مستويات 18.58 جنيه في بعض البنوك، لتسجل 18.60 جنيه للبيع  و18.50 للشراء في بنوك كلا من مصر ايران، اتش اس بي سي، بنك سايب، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري.

 

وارتفع سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي اجريكول بنك  إلى 18.50 للشراء، و18.57 جنيه للبيع، كما زاد في بنك القاهرة إلى 18.47 جنيه للشراء و18.52 جنيه للبيع.

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