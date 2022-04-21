الفنان ياسر علي ماهر: أدين بالفضل لوالدي في أي إنجاز حققته بحياتي

قال الفنان ياسر علي ماهر، إنه يدين بالفضل لوالده في أي إنجاز حدث في حياته، موضحا أن "أي حاجة تحققت ليا مهارة أو تقدم أو غيره، وراها محمد علي ماهر"

وأضاف ياسر علي ماهر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "كنا بنعيش مع والدنا لحظات خاصة جدا، ومنها أنه كان يصوم 3 أشهر متتالية، رجب وشعبان ورمضان، ويعيش على مسلسل إذاعي واحد طوال العام، وكان دقيق وشديد الملاحظة، وطوال الوقت كان يذاكر بشكل جيد ويقرأ الكثير من الكتب فيما يخص التاريخ والثقافة، وكان يدون ملاحظاته حول هذه القراءات ثم يستفيد منها في عمله".

على الجانب الآخر، قال ياسر علي ماهر، إن حياتي الشخصية ملك ليّ وليست ملك للجمهور فهي خط أحمر لا يقبل أن يتجاوزه أحد، مشيرا إلى أنه لا يسمح بتداول أخباره الأسرية عبر منصات السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام المختلفة، لكنها قد تسرب، مشيرا إلى أن الفنان ملك لجمهوره بفنه.

ولد ياسر محمد علي ماهر ٢٣ أبريل عام ١٩٥٨، تخرج من جامعة القاهرة كلية الآداب قسم اللغة العربية، فنان بالمسرح القومي، وممثل، وجد من الأدوار ما يتناسب مع ابداعه ليتجسد على أرض الفن بأدوار من أهم الأدوار في عدد من أروع المسلسلات الرمضانية لعام 2010، مثل دور اللواء والعميد ورجل الأمن وأتقنها أدائها بشكل رائع جدًا مما لفت الأنظار إليه، وفتح الطريق له لعمل أدوار أكثر، وهو فنان من طراز خاص.

