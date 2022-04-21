الفنان ياسر علي ماهر: لا أشاهد برامج رامز جلال.. وأحاول منع أسرتي من متابعتها

توك شو
ياسر علي ماهر
ياسر علي ماهر
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قال الفنان ياسر علي ماهر، إنه لا يشاهد في شهر رمضان برامج المقالب من النوعية التي يقدمها الفنان رامز جلال، وأحاول أمنع أولادي من مشاهدتها، موضحا "يعني إيه تجيبني وأنا نجم وفنان وتمرمط فيا، وبعدين نكتشف أنه في حلقات متفق عليها وغيره". 
وأضاف ياسر علي ماهر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه في الماضي كان يوجد برامج كاميرا خفية تجعل المشاهد يستمتع "البرامج تخليك تضحك معايا مش تضحك عليا"، موضحا أن الدراما في مصر تقدمت تقنيا فقط، ولكن الموضوعات تحتاج المزيد من التطوير وهامش حرية أكبر وبيئة ثقافية أعرض.
وعلى الجانب الآخر، كشف الفنان ياسر علي ماهر بعض من طقوس العائلة في شهر رمضان قائلا إن الشهر الفضيل في رحاب عائلة محمد علي ماهر مختلف وكان له طبيعة خاصة في حلوان التي كانوا يقيمون بها، ثم حين انتقل والده للعمل في إذاعة الكويت كان للشهر الكريم طبيعة خاصة ومختلفة أيضا.
 

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