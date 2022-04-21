الفنان ياسر علي ماهر: أرفض العمل مع السبكي.. معرفش اتفاهم معاهم

قال الفنان ياسر علي ماهر، إن أبطال حرب أكتوبر قدموا ملاحم كان يجب أن يتم تسليط الضوء عليها في الأعمال الفنية، مشيرا إلى أن حال السينما الآن لا يرضى أحد"



وتابع ياسر علي ماهر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أرفض العمل مع المنتجين أحمد ومحمد السبكي لكن أحترم ما يقوموه من فن وقدموا أعملا أضافت للفن المصري من بينها فيلم ساعة ونص والفرح".

أضاف ياسر علي ماهر، حياتي الشخصية ملك ليّ وليست ملك للجمهور فهي خط أحمر لا يقبل أن يتجاوزه أحد، مشيرا إلى أنه لا يسمح بتداول أخباره الأسرية عبر منصات السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام المختلفة، لكنها قد تسرب، مشيرا إلى أن الفنان ملك لجمهوره بفنه".

ولد ياسر محمد علي ماهر ٢٣ أبريل عام ١٩٥٨، تخرج من جامعة القاهرة كلية الآداب قسم اللغة العربية، فنان بالمسرح القومي، وممثل، وجد من الأدوار ما يتناسب مع ابداعه ليتجسد على أرض الفن بأدوار من أهم الأدوار في عدد من أروع المسلسلات الرمضانية لعام 2010، مثل دور اللواء والعميد ورجل الأمن وأتقنها أدائها بشكل رائع جدًا مما لفت الأنظار إليه، وفتح الطريق له لعمل أدوار أكثر، وهو فنان من طراز خاص.