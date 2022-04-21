الفنان ياسر علي ماهر يكشف سر مكالمات الرئيس "عبدالناصر" لوالده في رمضان

قال الفنان ياسر علي ماهر، إنه يدين بالفضل لوالده في أي إنجاز حدث في حياته، موضحا أن "أي حاجة تحققت ليا مهارة أو تقدم أو غيره، وراها محمد علي ماهر"

وأضاف ياسر علي ماهر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "كنا بنعيش مع والدنا لحظات خاصة جدا، ومنها أنه كان يصوم 3 أشهر متتالية، رجب وشعبان ورمضان، ويعيش على مسلسل إذاعي واحد طوال العام، وكان دقيق وشديد الملاحظة، وطوال الوقت كان يذاكر بشكل جيد ويقرأ الكثير من الكتب فيما يخص التاريخ والثقافة، وكان يدون ملاحظاته حول هذه القراءات ثم يستفيد منها في عمله".

وتابع: "كان بيجيله مكالمة مريبة يوميا في رمضان بعد كل حلقة بيقدمها، وكان ياخد التليفون ويبعد بعيد جدا، وشكله يتغير وقت المكالمة، وأنا عرفت السر بعد 15 سنة، إنه المكالمة دي بتكون من الرئيس جمال عبدالناصر"، وهو ما يثبت اهتمام الرئيس بالفن والثقافة كما كان يبدي رأيه في الحلقات التي يقدمها، وهو ما كشفه له مخرج الحلقات حينها يوسف الحطاب.

ولد ياسر محمد علي ماهر ٢٣ أبريل عام ١٩٥٨، تخرج من جامعة القاهرة كلية الآداب قسم اللغة العربية، فنان بالمسرح القومي، وممثل، وجد من الأدوار ما يتناسب مع ابداعه ليتجسد على أرض الفن بأدوار من أهم الأدوار في عدد من أروع المسلسلات الرمضانية لعام 2010، مثل دور اللواء والعميد ورجل الأمن وأتقنها أدائها بشكل رائع جدًا مما لفت الأنظار إليه، وفتح الطريق له لعمل أدوار أكثر، وهو فنان من طراز خاص.

