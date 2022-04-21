الفنان ياسر علي ماهر: ضرب المدرسين شوه طفولتنا وكرهنا في التعليم

قال الفنان ياسر علي ماهر، إن ضرب المدرسين شوه طفولته وتسبب في كرهه للتعليم، خاصة مدرس الرياضيات، مضيفا: حصلت على الشهادة الابتدائية بتوفق كبير بنسبة 91.5% وكنت الرابع على حلون".



وتابع ياسر علي ماهر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، رأيت الجوع في طفولتي ولم أكن مدللا فرحلة طفولتي مرت بتقلبات كثيرة فوالدي له مشروعه الفكري الذي قد يتعارض، ولكننا عشنا حياة مميزة فكانت قيمة إيجار الفيلا التي نسكنها 15 جنيه في الشهر، فكنت دائما مرتبط بحياته".

أضاف ياسر علي ماهر، حياتي الشخصية ملك ليّ وليست ملك للجمهور فهي خط أحمر لا يقبل أن يتجاوزه أحد، مشيرا إلى أنه لا يسمح بتداول أخباره الأسرية عبر منصات السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام المختلفة، لكنها قد تسرب، مشيرا إلى أن الفنان ملك لجمهوره بفنه".

ولد ياسر محمد علي ماهر ٢٣ أبريل عام ١٩٥٨، تخرج من جامعة القاهرة كلية الآداب قسم اللغة العربية، فنان بالمسرح القومي، وممثل، وجد من الأدوار ما يتناسب مع ابداعه ليتجسد على أرض الفن بأدوار من أهم الأدوار في عدد من أروع المسلسلات الرمضانية لعام 2010، مثل دور اللواء والعميد ورجل الأمن وأتقنها أدائها بشكل رائع جدًا مما لفت الأنظار إليه، وفتح الطريق له لعمل أدوار أكثر، وهو فنان من طراز خاص.