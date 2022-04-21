محافظ الدقهلية يناقش مع وزارة الري تنفيذ المحور المروري الجديد علي النيل (صور)

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، بممثلي وزارة الري المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل، والدكتور ياسر رسلان مدير معهد بحوث النيل، لبحث ومناقشة تنفيذ مشروع المحور المروري الجديد علي النيل امتداد المشاية السفلية بالمنصورة.

بحضور المهندس مجدي الشحات وكيل وزارة الري بالدقهلية، والمهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان، والمهندس السيد صبحي وكيل الوزارة لقطاع حماية النيل بالدقهلية، والمهندسة سهي مصطفي مدير عام حماية النيل بالدقهلية، والمهندسة ريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني بالمحافظة، والمهندسة لمياء ابراهيم إدارة حماية النيل، والمهندس سامح الجنايني مديرية الري بالدقهلية.

ووجه " المحافظ " بسرعة الانتهاء من الدراسات والتصميمات اللازمه وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبه للبدء الفوري في تنفيذ المشروع لخدمة أبناء المحافظة.

وأشار مختار، إلى أن المحور المروري الجديد يمتد من خلف مكتبة مصر العامة وحتي مقابر قولنجيل بطول 2،100 كم بعرض 10،5 متر بواقع 3 حارات مرورية وممشي بعرض 3 متر علي النيل وسيتم تنفيذه علي ثلاث مراحل متتالية.

وأكد المحافظ، علي أن مشروع امتداد المشاية الجديدة حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس مروري ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصورة.

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ علي مجري النيل والعمل المتواصل لتطوير وجهات النيل وخلق محاور مرورية جديدة للقضاء علي الأزمات المروية بالمدن الرئيسية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لتنفيذ المشروعات التنموية التي تلبي مطالب المواطنين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية في هذا الشأن.

وفي إطار التنسيق والتعاون بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والفريق كامل الوزير وزير النقل.