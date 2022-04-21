تقدم بوابة الفجر موعد إفطار اليوم الـ20 من رمضان وعدد ساعات الصيام، في محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارجها مراعاة الفروق التوقيتية.

عدد ساعات الصيام في اليوم الـ20 من رمضان

يصل عدد ساعات الصيام فى اليوم الـ20 من رمضان إلى 14 ساعة و56 دقيقة، حيث يرفع آذان المغرب في تمام الـ6:26 مساء، كما يؤذم إلى صلاة العشاء في 7:48.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان الجاري سيكون 30 يوما، حيث يولد هلال شهر شوال بعد حدوث الاقتران في تمام الـ10:28 مساء بتوقيت القاهرة يوم السبت 29 من رمضـان 1443 هـ الموافق الـ30 من أبريل الجاري وهو يوم الرؤية.

ويغرب القمر في العواصم والمدن العربية والإسلامية قبل غروب شمس يوم الرؤية بمدد تتراوح بين الـ6 والـ20 دقيقة ويكون يوم الأحد الموافق الأول من مايو 2022، هو المتمم لشهر رمضان ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا يوم الإثنيـن الموافق الثاني من مايو من الشهر ذاته.