مكتوب.. دعاء ليلة القدر المستجاب والوارد عن النبي "ص"

يعتبر دعاء ليلة القدر من الأدعية المحببة لدى المسلمين والتي يبحث عنها الكثيرون وخاصة في العشر الأواخر من رمضان، آملين أن يتلمسوا تلك الليلة التي قال عنها ربنا جل وعلا: "ليلة القدر خير من ألف شهر".

دعاء ليلة القدر

ويكثر البحث عن دعاء ليلة القدر تزامنا مع أولى الليالي الوترية من الـ10 الأواخر بشهر رمضان المبارك، والتي يحبب فيها الدعاء والتقرب إلى الله بالأعمال الخالصة لوجهه تعالى.

دعاء ليلة القدر المستجاب

ودعاء ليلة القدر له فضل كبير حيث حرص النبي محمد "ص" على ترديد العديد من الأدعية وخاصة دعاء ليلة القدر والذي قال فيه: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا".

سنة ترديد دعاء ليلة القدر

ويستن ترديد دعاء ليلة القدر كما ورد عن المصطفى عليه صلوات الله وأتم التسليم، في العشر الأواخر من شهلار رمضان تحسبا لالتماس تلك الليلة الطيبة المباركة.

وفيما يتعلق بـ دعاء ليلة القدر توجد العديد من الأدعية التي نرصدها لقرائنا الكرام عبر بوابتكم الفجر التي يمكن ترديدها في السطور التالية:

- بسم الله بسم الله بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، استغفر الله وأتوب إليه.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

رضيت بالله ربا.

اللَّهُمَّ اهْدِني فيمَنْ هدَيْت، وعَافِنِي فيمَنْ عافيتَ، وتَوَلَّني فيمن تَولَّيت، وبارِك لي فيمَا أعطيت، وقِني شرَّ ما قَضَيْت، فإنَّك تقضي ولا يُقْضَى عَليك، إنَّه لا يَذلُّ من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، ربي إنك عفو كريم عظيم حليم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عافيا عن المجرمين، ربي ارزقنا ما نتمنى عاجلا غير آجل يا رحمن يارحيم.