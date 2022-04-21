وصايا "الإفتاء" الـ25 لإحياء ليلة القدر

أوصت دار دار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس الموافق الـ21 ةمن أبريل 2022 الموافق الـ20 من رمضان – أول ليلة وترية- عبر صفحتها الرسمية عبر "فيس بوك، بضوابط مهمة من أجل إحياء ليلة القدر.

وصايا ليلة القدر

ونشرت "الإفتاء" منشورا لها على الحساب الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيس بوك" تضمن 25 وصية لإحياء ليلة القدر تزامنا مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان.

وصايا إحياء ليلة القدر

وترصد الفجر لقرائها الكرام الـ25 وصية لإحياء ليلة القدر على أكمل وجه في السطور التالية:

- تجنب الإفراط في تناول الأطعمة حتى تستطيع القيام والطاعة.

- العزم على التوبة عند إحياء ليلة القدر.

- الإكثار من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

- الإقبال على الله عز وجل بكل جوارحك، حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله عز وجل.

- الابتعاد عن المشاحنة والعفو عن كل مَن أخطأ في حقك.

التركيز على "الكيفية" لا إلى عدد الركعات.

- الإخلاص في الدعاء والقيام.

- الحرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك.

- التيقن من إجابة دعائك فإن عدم اليقين باستجابة الدعاء قد يحول بين ما تتمناه.

- كن على يقين من أن الله سيستجيب دعاءك ويتقبل منك.

- الإلحاح والإصرار على الدعاء فإن الله عز وجل يحب العبدالُملِحٌّ بالدعاء.

- استغفر الله عز وجل من كل ذنب ارتكبته واسأله أن يعفو عنك.

- الإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي وآله والترضي عن أصحابه.

- الإكثار من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وردد: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

- الإكثار من طلب العتق من النار.

- الدعاء بتيسير الرزق الحلال وإصلاح الحال.

- ترديد دعاء: "ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين".

- الدعاء للزوج أو الزوجة بصلاح الحال وراحة النفس والبال.

- الإكثار من الدعاء حال سجودك فإن أقرب ما يكون العبدمن ربه وهو ساجد.

2- إطالة السجود والتضرع إلى المولى، فإن النبي "ص" قال: "وظهورُكم ثقيلةٌ من أوزارِكم فخفِّفوها عنها بطولِ سجودِك".

- احذر من التقصير لحظة فإن الرحمات والنفحات الربانية مفتوحة في ليلة القدر.

- قراءة ما تيسر من القرآن.

- إحياء ليلة القدر ممتد حتى مطلع الفجرِ.

- شكر الله على توفيقه لإحياء ليلة القدر وغيرك محروم من هذه النعمة.

- لا تنسَ أن تتصدق في هذه الليلة بما تستطيع فالصدقة لها أجر عظيم.