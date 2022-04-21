وزراء مالية مجموعة السبع يتعهدون بـ24 مليار دولار لأوكرانيا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تعهد وزراء مالية مجموعة السبع لأكبر اقتصادات عالمية بتقديم أكثر من 24 مليار دولار العام الجاري لدعم أوكرانيا وسط التدخل العسكري الروسي.

وقال الوزراء في بيان عقب اجتماعهم في واشنطن الليلة الماضية "على خلفية العدوان الروسي المستمر وما يصاحب ذلك من معاناة للسكان الأوكرانيين والتدمير المستمر للبلاد نفسها نحن على استعداد لفعل المزيد إذا اقتضت الحاجة".

وأضاف وزراء المالية "لا ينبغي للمنظمات الدولية والمحافل متعددة الأطراف أن تجري أنشطتها مع روسيا على النحو المعتاد"، معربين عن أسفهم بشأن "مشاركة روسيا في المنتديات الدولية مثل اجتماعات مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع".

كما أكد وزراء المالية مجموعة السبع في بيانهم "دعمهم الثابت وتضامنهم الصادق مع الشعب والحكومة الأوكرانية".
 

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