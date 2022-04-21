النفط يصعد وسط محدودية نطاق التداول



صعدت أسعار النفط لكنها ظلت في نطاق محدود اليوم الخميس بعدما تأثرت هذا الأسبوع بخسائر إمدادات من ليبيا وتوقعات مقلقة للطلب مع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي.

وبحلول الساعة 0117 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 107.35 دولار للبرميل معوضة خسائر الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 41 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 102.60 دولار للبرميل، ليضيف إلى زيادة 19 سنتا في الجلسة السابقة.

وقال محللون إن تقلبات السوق ستزيد على الأرجح من جديد قريبا، إذ لا يزال الاتحاد الأوروبي يدرس حظر واردات النفط الروسية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وأعلنت ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الأربعاء إنها تخسر أكثر من 550 ألف برميل يوميا من إنتاجها النفطي بسبب حصار حقول نفط كبيرة ومرافئ تصدير.

كما لا تزال توقعات الطلب في الصين تلقي بظلالها على السوق، مع تخفيف بكين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تدريجيا القيود المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19 التي أضرت بشدة بنشاط قطاع الصناعات التحويلية وسلاسل الإمداد العالمية.