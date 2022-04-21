النفط يصعد وسط محدودية نطاق التداول

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


صعدت أسعار النفط لكنها ظلت في نطاق محدود اليوم الخميس بعدما تأثرت هذا الأسبوع بخسائر إمدادات من ليبيا وتوقعات مقلقة للطلب مع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي.

وبحلول الساعة 0117 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 107.35 دولار للبرميل معوضة خسائر الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 41 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 102.60 دولار للبرميل، ليضيف إلى زيادة 19 سنتا في الجلسة السابقة.

وقال محللون إن تقلبات السوق ستزيد على الأرجح من جديد قريبا، إذ لا يزال الاتحاد الأوروبي يدرس حظر واردات النفط الروسية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وأعلنت ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الأربعاء إنها تخسر أكثر من 550 ألف برميل يوميا من إنتاجها النفطي بسبب حصار حقول نفط كبيرة ومرافئ تصدير.

كما لا تزال توقعات الطلب في الصين تلقي بظلالها على السوق، مع تخفيف بكين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تدريجيا القيود المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19 التي أضرت بشدة بنشاط قطاع الصناعات التحويلية وسلاسل الإمداد العالمية.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

موسيماني يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام الرجاء

ننفرد بنشر صور الطالب ضحية الاعتداء على يد نجل خاله بالمنيب

عرض نجم تشيلسي على ريال مدريد مجددا

عاجل: مريض نفسي يقتل ابن عمه بـ30 طعنة داخل عشة حمام بالفيوم

عاجل.. لابورتا يحسم صفقين من العيار الثقيل لبرشلونة

الزمالك يدعم صفوفه بـ7 صفقات نارية في الصيف القادم

خاص.. سيناريوهات إعادة مباراة مصر والسنغال قبل إعلان القرار الرسمي

ننفرد بأول فيديو لحظة تشويه وجه طالب بسبب خلافات الميراث في المنيب