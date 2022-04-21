المركزي الروسي يرجح تخفيض سعر الفائدة الرئيسي مجددا



رجحت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا احتمال أن يقوم البنك بإجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

وقالت نابيولينا خلال تقديمها تقريرا عن أداء المركزي الروسي أمام مجلس الدوما الروسي اليوم الخميس: "مع استقرار الوضع في السوق المالية ومع تخفيف الضغوط التضخمية بدأنا في خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 17%".

وأضافت رئيسة البنك المركزي الروسي "سننظر في إمكانية خفضها بشكل أكبر في الاجتماعات المقبلة"، مشددة على أهمية حماية مدخرات ودخل المواطنين الروس حتى لا تتآكل بفعل التضخم.

يذكر أن البنك المركزي الروسي أعلن في 8 أبريل الجاري عن خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 17% سنويا، وذلك بعد أن كان قد رفع سعر الفائدة إلى 20% مع انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية.