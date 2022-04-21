ارتفاع أسعار الوقود بالتزامن مع زيادة سعر صرف الدولار في لبنان 

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الوقود بجميع أنواعه في لبنان لليوم الثاني على التوالي بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في سعر صرف الدولار الأمريكي على منصة صيرفة الرسمية وفي السوق الموازية.

وزاد سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 1000 ليرة فقط اليوم بعد زيادة بلغت 13 ألف ليرة أمس ليصل سعر البنزين 95 أوكتان 476000 ليرة وبلغ سعر صفيحة بنزين 98 أوكتان 486000 ليرة.

كما ارتفع سعر المازوت 17000 ليرة ليصل إلى 538000 ليرة.

كما ارتفع سعر قارورة الغاز 11000 ليرة ليصل إلى 340000 ليرة.

وكان سعر صرف الدولار قد ارتفع على منصة صيرفة في متوسط تعاملات أمس مسجلا 22900 ليرة لكل دولار فيما واصل ارتفاعه في السوق غير الرسمية مسجلا 26 ألف ليرة لكل دولار.

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