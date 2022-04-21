تداول 52134 طن بضائع و383 شاحنة بموانيء البحر الأحمر



شهدت موانيء البحر الأحمر اليوم تداول 52 الفا و134 طن بضائع عامة متنوعة، و383 شاحنة، و43 سيارة ملاكي.

وذكرت هيئة موانيء البحر الأحمر - في بيان اليوم /الخميس/ - أن حركة الصادرات بلغت 49431 طن بضائع عامة ومتنوعة، و155 شاحنة، و6 سيارات، كما بلغت حركة الواردات تداول 2703 أطنان بضائع عامة ومتنوعة، و228 شاحنة، و37 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة "بوسيدن اكسبريس" بعدد 84 شاحنة بحمولة 1419 طن بضائع عامة ومتنوعة و36 ملاكي و13 شاحنة فارغة، والسفينة "الحرية" بعدد 42 شاحنة بحمولة 863 طن بضائع عامة ومتنوعة و15 شاحنة فارغة، وتم مغادرة السفينة "امل" بعدد 98 شاحنة بحمولة 2243 طن بضائع عامة ومتنوعة و6 ملاكي، والسفينة "MASSA – J" بحمولة 39300 طن فوسفات تصدير إلى اندونسيا.

استقبل ميناء نويبع السفينتين "سيناء" و"عمان"، وغادره السفينتان "سيناء" و"عمان"، حيث تم استقبال 26 شاحنة بحمولة 421 طن بضائع عامة و48 شاحنة فارغة و1 ملاكي وتصدير 57 شاحنة بحمولة 1688 طن بضائع عامة.

كما غادر ميناء السويس السفينة RINA بحمولة 6200 طن اسمنت معبأ تصدير إلى اليمن، وسجلت موانيء الهيئة وصول وسفر 681 راكبا بموانيها.