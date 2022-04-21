1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم



بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.3 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 353 مبايعة بقيمة مليار درهم منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 298.51 مليون درهم و307 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 701.53 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم وثالثة في الوصل بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 37 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 39 مليون درهم بمنطقة الجداف كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 57 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 319.44 مليون درهم منها 15 رهنا للأراض بقيمة 106.86 مليون درهم و66 رهنا للفلل والشقق بقيمة 212.57 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 91 مليون درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 60 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 68.19 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 22 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 14 مليون درهم.