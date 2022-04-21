موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي غدًا فى دورى أبطال إفريقيا

مباراة الأهلي والرجاء المغربي، يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي مباراة المارد الأحمر والرجاء، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022.

مباراة الأهلي والرجاء

ويلتقي النادي الأهلي نظيره الرجاء المغربي في مواجهة نارية غدا الجمعة الموافق الـ22 من أبريل الجاري، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

الرجاء يستضيف النادي الأهلي

ويستضيف الرجاء المغربي فريق الأهلي في قمة عربية من العيار الثقيل، لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يحتاج الأهلي للتعادل بأية نتيجة أو الفوز، في حين يكفي ممثل المغرب تحقيق الفوز ولو بهدف وحيد.

موعد مباراة الأهلي والرجاء غدا في مصر

وتنطلق مباراة الأهلي والرجاء المغربي غدا الجمعة في تمام الـ12 بعد منتصف الليل على ملعب محمد الخمامس، وسط حضور جماهيري كبير يتخطى الـ45 ألف متفرج من أصحاب الأرض، بينما خصص ممثل المغرب 300 تذكرة لجمهور الأهلي.

نتيجة مباراة الأهلي والرجاء في ذهاب الدور ربع النهائي

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب بالدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا على الرجاء بهدفين مقابل هدف وسط تفنن لاعبي المارد الأحمر في إهدار الفرص أمام مرمى الخصم، ما صعب من مهمة العودة.

الفائز من مباراة الأهلي والرجاء

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مواجهة الأهلي والرجاء بعد تأهله المتأهل من مباراة الترجي بطل تونس ووفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي.

قائمة الأهلي والرجاء المغربي

واختار المدير الفني موسيماني قائمة مباراة الأهلي والرجاء ضمت الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وتاو.