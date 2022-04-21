"بُنى" للمدفوعات العربية توقع مذكرة تفاهم مع نظام الدفع والتسوية الأفريقي "بابس"

وقع صندوق النقد العربي اليوم مذكرة تفاهم مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد " أفريكسم بنك" بشأن أسس التعاون والربط التوافقي بين منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة للصندوق، ونظام الدفع والتسوية الأفريقي /بابس/ التابع للبنك.

يعزز الترابط التوافقي بين نظامي "بُنى" و"بابس" من قدرتهما على توحيد جهودهما لتشكيل منفذ رئيس لتنفيذ أعمال مقاصة وتسوية المدفوعات بين المنطقة العربية والقارة الأفريقية، وتوفير قائمة متنوعة من خيارات الدفع تساهم في تقوية الروابط الاقتصادية بين الدول العربية والدول الإفريقية.

و يتيح هذا الترابط التوافقي للمؤسسات المشاركة لدى الطرفين القدرة على تنفيذ المدفوعات البينية بالعُملات العربية والعُملات الدولية، بسرعة وبطريقة آمنة وتكلفة مناسبة، وبالتالي تعزيز حضورها في قطاع المدفوعات العالمية.

و يتوافق التعاون الإستراتيجي مع نظام الدفع والتسوية الأفريقي /بابس/، مع جهود منصة "بُنى" للمدفوعات العربية لممارسة دور محوري في دعم نمو التبادل التجاري وتقوية الروابط الاستثمارية بين المنطقة العربية والأسواق الأفريقية.

و يؤشر التعاون إلى الفرص الواعدة التي بإمكان كل من "بُنى" و"بابس" اقتناصها، في ظل ما يتمتعان به من إمكانات لقيادة نمو التبادل التجاري ودفع عجلة الاستثمارات بين العالم العربي والقارة الإفريقية.

و أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أهمية الدور الذي يمارسه كل من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وصندوق النقد العربي في قيادة المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها تمتين العلاقات الاقتصادية بين المنطقة العربية والقارة الأفريقية، ودعم الجهود الدولية لتعزيز الشمول المالي وتحسين وسائل الوصول إلى الخدمات المالية عالية الجودة.

وقال: " يُشكل تعاوننا نموذجًا مثاليًا للدور الرائد الذي بإمكان صندوق النقد العربي والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لعبه من خلال عملهما المشترك لتعزيز فرص الوصول الفعّال إلى المدفوعات، بما يتوافق مع "خارطة طريق مجموعة العشرين" لتعزيز المدفوعات عبر الحدود.. ويعد نجاح منصة بُنى للمدفوعات العربية في تحقيق الربط التوافقي مع نظام إقليمي للبينة التحتية المالية كنظام الدفع والتسوية الأفريقي /بابس/، محطة بارزة وإضافية في مسيرة "بُنى" لتوسيع شبكتها الإقليمية والعالمية وتعزيز القيمة المضافة التي توفرها لقائمتها من المشاركين ولقطاع المدفوعات العالمي.. وبهذه المناسبة نعرب عن شكرنا وتقديرنا للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا على دعمه لتحقيق هذه الشراكة".

من جانبه قال معالي البروفيسور بينيديكت أوراما رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد /أفريكسم بنك/ "إن توقيع مذكرة التفاهم ووضع أسس للتعاون مع منصة بُنى للمدفوعات العربية يشكل محطة مهمة في مسيرة نظام الدفع والتسوية الأفريقي /بابس/ وإنجازًا إضافيًا يضاف إلى إنجازات "بابس" منذ إنطلاق أعمالها.

وأضاف: " يجمع العالم العربي وإفريقيا تاريخ طويل من العلاقات التجارية وستساهم الشراكة بين "بُنى" و"بابس" في تسهيل نمو التبادل التجاري بين المنطقتين.. وسيُمكن تحقق التكامل بين نظامي المدفوعات البنوك في جميع أنحاء إفريقيا والعالم العربي من الحصول على ممر فعّال لدعم عملائهم في تنفيذ وتبادل المدفوعات بطريقة سلسة عبر أسواق المنطقتين.. وبصفتي رئيسًا لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية فأنا فخور جدًا بهذا التعاون وأشكر صندوق النقد العربي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على دعمها ورعايتها لهذا التفاهم".

بدوره أثنى الدكتور سيدي ولد التاه المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا على قيادة صندوق النقد العربي والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وفرق العمل لدى كل من "منصة بٌنى للمدفوعات العربية" ونظام الدفع والتسوية الأفريقي /بابس/ لتوقيعها مذكرة التفاهم ما يُمهد لتحقيق الترابط التوافقي بين نظامي "بُنى" و"بابس"، والمساهمة في تعزيز التجارة ودعم الإزدهار في القارة الأفريقية والعالم العربي.

وأكد دعم المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا لهذه المبادرة واستعداده لتقديم المساعدة اللازمة لتحقيق الترابط التوافقي بين "بٌنى" "بابس".