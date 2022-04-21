- 93.75 مليار درهم إجمالي التجارة من الأغذية والمشروبات بالإمارات في 2021 بنمو 10%

نما إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من المواد الغذائية والمشروبات خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 16% ليصل إلى 430.14 مليار درهم بكمية إجمالية بلغت 111.74 مليون طن وفقا للإحصاءات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء.

وتوزعت تجارة الإمارات من الأغذية والمشروبات خلال السنوات الخمس الماضية بين ورادات بقيمة 287.39 مليار درهم وبكمية 83.43 مليون طن وصادرات بقيمة 76.13 مليار درهم وبكمية 17.97 مليون طن وإعادة تصدير بقيمة 66.62 مليار درهم وبكمية 10.33 مليون طن من الأغذية والمشروبات.

وأظهرت الإحصاءات نمو تجارة الإمارات من الأغذية والمشروبات بنسبة 10% بقيمة 93.75 مليار درهم في 2021 مقارنة مع 85.29 مليار درهم في العام 2020.

وبلغت كمية تجارة الإمارات من المواد الغذائية والمشروبات خلال العام الماضي نحو 23.30 مليون طن توزعت بين واردات بقيمة 59.59 مليار درهم وبكمية 16.77 مليون طن وصادرات بقيمة 18.85 مليار درهم وبكمية 4.16 مليون طن وإعادة تصدير بقيمة 15.30 مليون درهم وبكمية 2.36 مليون طن.

وارتفع إجمالي الصادرات شاملة إعادة التصدير بنسبة 10.5% إلى 34.15 مليار درهم في 2021 مقارنة مع 30.89 مليار درهم في 2020 والواردات بنسبة 9.5% إلى 59.59 مليار درهم في 2021 مقارنة مع 54.39 مليار درهم في 2020.

وجاء الخضار والثمار في مقدمة الأغذية حيث سجل نموا بنسبة 15% ليصل إلى 13.85 مليار درهم وبكمية 3.01 طن ثم محضرات غذائية منوعة بنسبة 7% ليصل إلى 6.67 مليار درهم وبكمية 626.84 ألف طن ثم السكر ومصنوعاته بنسبة 7% ليصل إلى 6.26 مليار درهم وبكمية 3.01 مليون طن ثم محضرات أساسها الحبوب والدقيق والنشاء والحليب بنسبة 7% ليصل إلى 6.15 مليار درهم وبكمية 556.30 ألف طن ثم خضار ونباتات غذائية بنسبة 7% لتصل إلى 6.13 مليار درهم وبكمية 2.84 مليون طن.