مكاسب جماعية للمؤشرات الأوروبية مع ختام تعاملات جلسة الخميس

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الخميس حيث استوعب المستثمرون مجموعة جديدة من نتائج الشركات وراقبوا التطورات في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي مرتفعًا بنسبة 0.4%، مع ارتفاع قطاع الصناعات الصناعية بنسبة 1.9% لقيادة المكاسب حيث دخلت معظم القطاعات والبورصات المنطقة الإيجابية.

كانت شركة خدمات التعدين الفنلندية Metso Outotec هي الأفضل أدًاء اليوم، حيث قفزت بأكثر من 11% بعد إعلانها عن طلبيات قوية في الربع الأول.

ارتفعت أسهم AkzoNobel بنسبة 7% تقريبًا بعد أن أعلنت الشركة الهولندية لصناعة الدهانات والطلاء أرباحًا ربع سنوية أقوى من المتوقع.

وقالت الشركة إن الأسعار المرتفعة ساعدت في تعويض ضغوط التكلفة الناتجة عن مشكلات سلسلة التوريد وعودة ظهور فيروس كوفيد في الصين والحرب في أوكرانيا.

من ناحية، انخفض Kinnevik بنسبة 1% تقريبًا بعد أن سجلت شركة الاستثمار السويدية انخفاضًا بنسبة 6% في صافي قيمة أصولها.

وتترقب أوروبا ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات الفرنسية المقررة هذا الأسبوع، وشاهد أمس أكثر من 15 مليون شخص المناظرة قبيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين المرشحين النهائيين في فرنسا، وهما الرئيس الحالي إيمانيول ماكرون ونظيرته المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبن، ليظهر استطلاع للرأي أن الأغلبية اعتبروا ماكرون أكثر إقناعًا من لوبان بنسبة 59%.

من جهة أخرى، وافق الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الخميس بتقديم 1.3 مليار دولار أخرى كمساعدات أمنية واقتصادية مباشرة لأوكرانيا.