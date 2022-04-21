تراجع الصادرات الألمانية لروسيا بنسبة 57.5% في شهر مارس

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني اليوم الخميس إن صادرات ألمانيا لروسيا تراجعت 57.5% إلى 1.1 مليار يورو، أي ما يعادل 1.2 مليار دولار، في شهر مارس آذار، وذلك بسبب العقوبات التي فرضت على موسكو بعد غزوها أوكرانيا.

ودفع هذا روسيا للتراجع من خامس أكبر سوق لألمانيا خارج الاتحاد الأوروبي في فبراير شباط إلى المرتبة 12 في مارس آذار.

وهبط إجمالي صادرات ألمانيا لدول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.2% إلى 52.8 مليار يورو في مارس آذار بالمقارنة بالشهر السابق.

لكنها ارتفعت بنسبة 3.2% عن مستواها في مارس آذار 2021.

وما زالت الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات الألمانية وتم شحن بضائع بقيمة 13.5 مليار يورو إلى هناك في مارس آذار بزيادة 21% عن مستواها قبل عام.

وبلغت الصادرات للصين 10.2 مليار يورو بانخفاض بنسبة 1% عن مستواها قبل عام، كما وتراجعت الصادرات لبريطانيا 0.3% إلى 6.4 مليار يورو.