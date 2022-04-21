الإمارات تخطط لإصدار سندات مقومة بالدرهم لأول مرة بتاريخها
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أفصحت وزارة المالية الإماراتية عن خطط لإصدار سندات خزينة مقومة بالدرهم الإماراتي لأول مرة في تاريخها وذلك من خلال 6 إصدارات ستكون خلال 2022 وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات درهم.
ويتوزع إجمالي السندات المطروحة لعام 2022 على سندات لأجل عامين بـ 3.75 مليار درهم، وسندات لأجل 3 أعوام بـ 3.75 مليار درهم، وسندات لأجل 5 أعوام بـ 1.5 مليار درهم.
ومن المتوقع أن يبدأ المزاد الأول خلال شهر مايو أيار 2022.
وبحسب وزارة المالية، سيكون معدل القسيمة ثابتًا، ويدفع بعد الاستحقاق على أساس نصف سنوي.