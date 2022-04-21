الإمارات تخطط لإصدار سندات مقومة بالدرهم لأول مرة بتاريخها

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

 


أفصحت وزارة المالية الإماراتية عن خطط لإصدار سندات خزينة مقومة بالدرهم الإماراتي لأول مرة في تاريخها وذلك من خلال 6 إصدارات ستكون خلال 2022 وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات درهم.

ويتوزع إجمالي السندات المطروحة لعام 2022 على سندات لأجل عامين بـ 3.75 مليار درهم، وسندات لأجل 3 أعوام بـ 3.75 مليار درهم، وسندات لأجل 5 أعوام بـ 1.5 مليار درهم.

ومن المتوقع أن يبدأ المزاد الأول خلال شهر مايو أيار 2022. 
وبحسب وزارة المالية، سيكون معدل القسيمة ثابتًا، ويدفع بعد الاستحقاق على أساس نصف سنوي.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. اتحاد الكرة يرد على شائعات إعادة مباراة مصر والسنغال

صفقة القرن.. الأهلي يضع خطة التعاقد مع نجم الزمالك

ڤيديو مُسرب لشادي سرور في الاستديو يثير غضبه

ننفرد بنشر صور الطالب ضحية الاعتداء على يد نجل خاله بالمنيب

مصطفى بكري يكشف عن موقف الرئيس الأخير من  أزمة سد النهضة (فيديو)

موسيماني يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام الرجاء

بركات يوجه نصيحة هامة لموسيماني ويؤكد: الأهلي أعلى فنيًا من الرجاء المغربي

الخطيب يتدخل لحل أزمة المفاوضات بين الأهلي وأحد الصفقات الكبرى