ڤيديو مُسرب لشادي سرور في الاستديو يثير غضبه

انتشر خلال الساعات الماضية عبر السوشيال ميديا مقطع ڤيديو لمغني الراب واليوتيوبر شادي سرور، أثناء تواجده بأحد الاستديوهات استعدادًا لتسجيل أغنية جديدة المفترض طرحها خلال عيد الفطر المبارك.



تم تصوير الڤيديو دون علم سرور، ولكن عند ملاحظته أن أحد الأشخاص يقوم بتصويره غضب وانفعل سرور، عليه قائلًا: "أنت بتصور إيه؟ مين اللي دخل الرجل ده الاستديو؟ ثم طالبه بحذف الڤيديو".

واتضح من مقطع الڤيديو المُنتشر عبر قناة غاليديا على موقع الڤيديوهات "يوتيوب" بتواجد المطرب أحمد حليم، مع شادي سرور، مما يُرجح بأن الأغنية عبارة عن دويتو غنائي يجمع الثنائي.



جدير بالذكر أن أخر أعمال شادي سرور، أغنية" نرجع تاني" وقد تخطت المليون مشاهدة على "يوتيوب" وهي من كلمات خيال وشادي سرور.