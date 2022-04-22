أحدث الوجهات البحرية للمارينا في أبوظبي تنافس بها المدن العالمية

مارينا أبوظبي أرقى الوجهات البحرية المميزةفي مركز العاصمة، وافتتاح مارينا القناة على طراز عالمي يوفر للزائرين تجربة بحرية فريدة، وقدرة استيعابية كبيرة لليخوت والقوارب.

أهم وجهات المارينا في أبوظبي

تزدهر العاصمة الإماراتية أبوظبي بأفخم الأماكن السياحية والمعالم المميزة،والأبراج الشاهقة، وأحدث المرافق الترفيهية على المستوى العربي والعالمي التي تنافس بها المدن العالمية، فقد حازت مدينة أبوظبي على المركز الأول عالميا بمستوى أمان السائحين لسنة 2021، غير مستويات النظافة والرقي في الشوارع والأسواق، كما تضم المدينة أفخم الفنادق من تصنيف 5 نجوم، مما يجعلها وجهة جذابة لكثير من السياح والزائرين من مختلف الدول ومن أهم هذه الأماكن هو وجهات المارينا المختلفة المطلة على ساحل الخليج العربي والتي تعد الوجهة الأولى لكثير من السياح والعائلات لما تضمه من الخدمات العامة والمرافق الترفيهية التي تناسب كل الأعمار والأذواق، هذا وتوفر العديد من خطوط الطيران الكثير من العروض إلى الامارات وأبوظبي مثل حجز طيران فلاي دبي وطيران الامارات وغيرها لتشجيع السياحة في أبوظبي.

مارينا أبوظبي في مركز العاصمة

تعد مارينا أبوظبي منطقة استراتيجية مهمة في العاصمة، فهي تطل على شاطئ بحر الخليج العربي والذي يعتبر قلب العاصمة النابض، وهي عبارة عن جزيرة صغيرة تتميز بتوفير جميع الخدمات الأساسية من عقارات سكنية ومدارس، ومراكز تجارية، وأماكن ترفيهية بكل أنواعها، وتبعد عن مركز العاصمة نحو 8.8 كيلومتر، كما تتميز بسهولة الربط بينها بين المواقع الرئيسية المهمة في العاصمة مما يجعلها منطقة جذب للمواطنين وللزائرين على حد سواء.

مارينا أبوظبي توفر حياة مرفهة بأرقى الأبراج السكنية

تتميز منطقة المارينا بنمط وأسلوب معيشي فاخر وهادئ وبعيد عن صخب المدن وفيها من أبراج سكنية وفيلات فخمة لمن يريد حياة مرفهة والتمتع بالخصوصية في نفس الوقت، لإطلالتها على شاطئ البحر مباشرة كما تتميز المنطقة بتوفير جميع المرافق العامة من مدارس ومراكز تسوق تجارية وأماكن ترفيهية مختلفة يجعل من أسعار إيجارات العقارات فيها مرتفعة عن غيرها من المناطق السكنية.

لأنشطة الترفيهية بمنطقة المارينا

تضم منطقة المارينا بأبوظبي العديد من ألوان الترفيه والأنشطة والثقافية المختلفة وأماكن ممارسة الرياضات المتنوعة من التزلج على الماء، وصيد الأسماك، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة على شاطئ البحر والرمال الذهبية والرحلات البحرية على متن اليخوت الفارهة والمراكب الشراعية.

مارينا مول أبوظبي أكبر المراكز التجارية

ومن أهم وأشهر معالم المارينا بمدينة أبوظبي هو مارينا مول أبوظبي فهو الأكبر والأضخم على مساحة مليون قدم مربععلى طراز بنائي فريد مكون من طابقين تطل على أبراج الاتحاد وسط العاصمة، ويصنف عالميًا كأفضل مركز تسوق والذي يقدم للزائرينأفضل الخدمات والفعاليات الترفيهية من سينمات تعرض أجدد الأفلام العالمية بأحدث التقنيات، ويضم عددًا كبيرًا من المطاعم الفاخرة والكافتيريات التي تقدم أشهى وأفضل الأطباق والوصفات المختلفة التي تناسب كل الأذواق والثقافات، كما يتميز المول بوجود أقوى فروع المتاجر التي تعرض الماركات العالمية الشهيرة عددها أكثر من 400 متجر تعرض الملابس، والأحذية ومستحضرات التجميل، الأجهزة الإلكترونية وغيرها من مستلزمات الأسر والعائلات، بالإضافة إلى تخصيص أماكن آمنة لألعاب الأطفال.

شواطئ المارينا الخلابة

تتميز منطقة مارينا أبوظبي بشواطئ خلابة وإطلالات مذهلة على المياه الفيروزية والشواطئ الرملية الذهبية لساحل بحر الخليج العربي من أبرزها:

شاطئ بريك ووتر:Break water

يحتوي العديد من القوارب الشراعية وأفخم اليخوت الخاصة، كما يوفر الكثير من الأنشطة الرياضية المتنوعة مثل التزلج المائي،والهوائي لمحبي المغامرات.

شاطئ بريكر بيتش Breaker Beach

من الشواطئ الهادئة لمحبي الاسترخاء، والاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة فلديه إطلالة جميلة ومميزة على شاطئ البحر.

و يقع بالقرب من المارينا أهم الشواطئ بالجزيرة وهو شاطئ الكورنيش الذي يقصده الكثير من العائلات والأطفال وعامة المواطنين،والسائحين وهو من الشواطئ المميزة بحصوله على شهادة دولية موثقة وهي(شهادة العلم الأزرق) وهي شهادة عالمية تقيم درجات النظافة وتطبيق قواعد الأمان في الشواطئ العالمية.

عين المارينا

تعتبر عين المارينا بالعاصمة أبوظبي منالمعالم البارزة، والوجهات المميزة والتي تغطي إطلالة أفقية مذهلة للجزيرة حيث تقع في قلب المارينا أمام مارينا مول أبوظبي، يبلغ طول عين المارينا نحو 196 قدم وتتكون من كبائن عددها 49 كابينة سعة كل كبينة 8 أفراد، لتأخذهم في رحلة وجولة أفقية مذهلة لإطلالة المدينة والبحر الشواطئلمدة 5دقائق تدور فيها أربع دورات يستمتع بها المشاهدون بأجمل المناظر الخلابة.

افتتاح مارينا القناة على طراز عالمي

تستعد مدينة أبوظبي لافتتاح أكبر،وأحدث المشاريع البحرية "مارينا القناة" كوجهة بحرية مميزة توفر لأصحاب اليخوت ومحبي البحار تجربة مميزة وفريدة، حيث أنشئت مارينا القناة على طراز "الريفيرا" العالمي الذي يوفر للزائرين خدمات مميزة من مطاعم ومقاهي تقدم أشهى المأكولات البحرية، والمشروبات المميزة.

كما تتميز مارينا القناة بقدرة استيعابية لليخوت الكبيرة والتي يصل طولها ل 80 قدم، بالإضافة إلى عدد أرصفة 106 رصيف للقوارب الصغيرة، والمتوسطة الحجم.

كما تطل على المارينا على مناظر مذهلة لمدينة أبوظبي وما حولها من شواطئ ومعالم سياحية كمسجد زايد الكبير وهو أحد أبرز المعالم للإمارة، وأبراج شاهقة ناطحات سحاب كل ذلك من خلال أخذ الزوار في رحلة بحرية للاستمتاع بمشاهدة كل هذه الوجهات من مكان واحد.

●مرسى ياس مارينا

يعتبر مرسى ياس مارينا من أبرز الموانئ التي صممت على الطراز العالمي مما جعلها تستحق الصدارة والحصول على جائزة (المرساة الذهبية البلاتينية) من قبل جمعية اليخوت البريطانية العالمية، لما يضمه المرسى من مرافق وخدمات مميزة لمحبي الرياضات والألعاب الترفيهية.

و يقع المرسى على شاطئ جزيرة ياس المطلة على ساحل الخليج العربي بالقرب من مطار أبوظبي الدولي، وتبعد جزيرة ياس التي لا تتعدى مساحتها 25 كيلومتر مربع نحو 20 كيلومتر من مركز العاصمة أبوظبي، ويضم عددًا من مراسي القوارب واليخوت يبلغ عددها 37 مرسى.

برغم صغر مساحة الجزيرةإلا أنها تعتبر مركز جذب لكثير من الزائرين، وللمشاريع الاستثمارية الضخمة على أرضها فهي تضم أكبر المراكز التجارية، والنوادي الرياضية، الفنادق، المطاعم، وغيرها من المرافق الترفيهية المتنوعة.

وتعتبر الجزيرة من الطراز الرياضي المتميز لما توفره من النوادي والمراكز الرياضية مما يجعلها وجهة جذابة لمحبي الرياضات المختلفة منها:

حلبة فورميلا ياس

وهي وجهة لعشاق سباق السيارات العالمي فورميلا،كما تتيح للزائرين ممارسة وتعلم قيادة سيارات الفورميلا.

ياس لينكس للجولف

والذي يعد ويصنف من أفضل عشرة مضامير عالمية لممارسة لعبة الجولف.

مركزياس للبادل

وأعلنت سلطات الجزيرةعن قرب افتتاح أحدث المراكز الرياضية والملاعب لممارسة لعبة البادل وهي لعبة حديثة تجمع بين لعبتي التنس، والاسكواش،وهي الاكثر انتشارا، ونموا في الآونة الأخيرة في كثير من الدول.

جزيرة ياس تدخل موسوعة جينيس

كما دخلت جزيرة ياس موسوعة جينيس العالمية بأعلى جدار للتسلق الاصطناعي الداخلي.

وكذلك فإن مدينة أبوظبي تباهي أكبر المدن العالمية بمعالمها البارزة وأبراجها الشاهقة وشواطئها المذهلة،وكذلك وتطبيق قواعد الأمن والنظافة في كل مكان، ويولي المسئولون بأبوظبي اهتماما كبيرًا بإقامة المشاريع الاستثمارية الضخمة، وتطوير المرافق الترفيهية لاستقطاب السائحين والزائرين من كل مكان.

فيما سبق قدمنا لكم كل ما هو متعلق بأرقى وجهات المارينا في أبوظبي، ونود أنم نكون قدمنا لكم كل ما تودون معرفته حول هذا الموضوع.