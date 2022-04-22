الإسكندرية تستضيف بطولة العالم مستر يونيفرس لكمال الأجسام

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه بمكتبه، وفد الاتحاد المصري لكمال الاجسام يتراسه الدكتور عادل فهيم رئيس الإتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب أول رئيس الإتحاد الدولي لكمال الاجسام ويرافقه دكتور محمود درويش وكابتن صالح حسن اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري لكمال الاجسام والمهندس عبداللطيف كامل رئيس منطقة الاسكندريه ونائبة كابتن محمد جوهر وكابتن محمود على عضو مجلس ادارة المنطقه والحكم الدولى كابتن حسام توفيق ، وذلك لمناقشة استعدادات إقامة بطولة العالم مستر يونيفرس الدولية لكمال الأجسام والكلاسيك والفيزيك خلال الفترة القادمة بالتزامن مع العيد القومي ال70 لمحافظة الإسكندرية لعام 2022.

ومن جانبه رحب المحافظ بإقامة البطولة الدولية لكمال الأجسام على أرض الإسكندرية، وتقديم الدعم الكامل لإخراجها بشكل مشرف أمام العالم. وقدم الشكر إلى الإتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام لحرصه على إقامة تلك البطولة بالتزامن مع احتفالات العيد القومي القادم لمحافظة الإسكندرية.

وأكد الشريف أن الإسكندرية دائما سباقة في استقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية. كما أنها تحرص على إخراج تلك الأحداث والفعاليات بالشكل اللائق الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

من جانبه قدم الدكتور عادل فهيم الشكر إلى محافظ الإسكندرية على دعمه المستمر للإتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام، وجميع الأنشطة والفاعليات الرياضية لها.

