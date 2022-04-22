تداول 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط



استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 15 سفينة، بينما غادره 5 سفن وينتظر 5 سفن آخرى على الأرصفة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم الجمعة - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 6680 طنا تشمل: 1300 طن مولاس و4180 طن فوسفات و1200 طن رمل زجاجي، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30586 طنا تشمل: 9695 طن قمح و5635 طن حديد و3382 طن خردة و3900 طن ذرة و1754 طن خشب زان و6220 طن كلوريد ايثلين.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 760 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 352 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2690 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 92953 طنا، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 247639 طنا.

كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2731 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وإمبابة، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدما، قادما من الأسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 4317 شاحنة.