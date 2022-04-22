قطاع الميكنة والزراعة الآلية يشارك في حصاد القمح بأحدث المعدات والآلآت

في إطار توجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة استخدام المعدات الحديثة سواء في الزراعة أو الحصاد لتقليل نسبة الفاقد والهدر وايضا الحفاظ على درجة نقاوة وجودة المحاصيل تم تزويد قطاع الزراعة الآلية باحدث المعدات والالات اللازمة للزراعة والحصاد ولاول مرة يصل حجم المعدات لأكثر من 5 آلاف معدة متنوعة منتشرة في 135 محطة ميكنة على مستوى الجمهورية.



وفي هذا السياق أكد د عادل الاشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بالوزارة أن 40 كومباين تعمل حاليا في حصاد محصول القمح في توشكي فور افتتاح فخامة الرئيس السيسي امس لموسم الحصاد بالإضافة إلى ‏عدد 16 جرار بالدسكات لعملية التأمين أثناء الحصاد وعدد 2 ورشة متنقلة وعدد 10 سياره 2 كابينة وذلك لحصاد نحو 65 ألف فدان في توشكى بالاضافة إلى عدد 10 كومباين في الفرافره لحصاد نحو 10 آلاف فدان.



‏وأضاف أن القطاع يشهد حاليا نهضة كبيرة وأنه مستعد لموسم حصاد القمح الذي سوف يستمر لمدة شهرين من الآن وايضا لحصاد محصول البنجر في مطلع يونيو القادم.



وقال الاشقر إن معدات القطاع تقوم حاليا بالتجهيز لزراعة المحصول التالي للقمح وهو محصول الذرة الشامية سواء عمليات الحرث أو التسوية بالليزر على مستوى الجمهورية.



وأضاف أنه تم افتتاح محطتين جديدتين للزراعة الآلية في منطقتي المغرة وغرب غرب المنيا لخدمة منتفعي المليون ونصف المليون فدان كما أن القطاع لديه العديد من المعدات الثقيلة التي يتم استخدامها في الأراضي الصحراوية سواء في الزراعة أو الحصاد مؤكدا أن محطات الميكنة والزراعة الآلية تقدم خدماتها لجميع المزارعين على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة