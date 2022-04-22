السفير البرازيلى يقيم حفل إفطار للفائزين بمنحة تعلم اللغة البرتغالية البرازيلية

أقام السفير البرازيلى أنطونيو دى أجيار باتريوتا، أمس، مأدبة إفطار، للطلبة المصريين الفائزيين بمنحة "لماذا أتعلم البرتغالية البرازيلية؟" التابعة للمعهد البرازيلى بالقاهرة، من أجل تعزيز دراسة اللغة فى مصر، وذلك بالمقر الرسمى لإقامة السفير.

وحرص أنطونيو، على تقديم النصائح، أثناء تناول الإفطار، مع الطلاب لتعليم اللغة البرتغالية باللهجة البرازيلية، وكما شاركوا الطلاب أرائهم والحديث حول المنحة، والتى تم اختيارهم بناءا عن مسابقة، كانت شروطها إعطاء أسباب فريدة لدراسة اللغة البرتغالية البرازيلية، مما يساهم فى زيادة المعرفة الثقافات اللسفونية.

ويأتى ذلك فى إطار التقارب الثقافى بين الشعبين المصرى والبرازيلى، الذى يحرص عليه الجانب، ويشارك الطلاب حاليا، فى المنحة لتعلم اللغة البرتغالية المنطوقة باللهجة البرازيلية.

وتعد اللغة البرتغالية هى الأكثر حديثا فى نصف الكرة الجنوبى والتاسع الأكثر تحدث فى العالم، هناك حوالى 274 مليون شخص فى 9 بلدان و4 قارات يتحدثونها مثل أنجولا، البرازيل، كاب دى فيردى، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، موزمبيق، البرتغال، سان تومى وبرينسيب وتيمور الشرقية.