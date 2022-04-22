“طلعت” يبحث مع سفيرة الامارات بمصر فرص جذب الاستثمارات الاماراتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى





التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مريم خليفة الكعبى سفيرة دولة الامارات العربية المتحدة بمصر للتباحث حول فرص جذب الاستثمارات الاماراتية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى ومناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات ذات الصلة لا سيما المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والخدمات البريدية.



وفى مستهل اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن العلاقات المصرية الإماراتية هى علاقات تاريخية قوية؛ حيث تمثل نموذجا يحتذى للعلاقات العربية- العربية على كافة المستويات؛ موضحا النمو الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري وحرص الدولة على تبني التقنيات الحديثة وإقامة شراكات دولية لبناء مصر الرقمية.



وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وجهود الدولة لتوطين هذه الصناعة الهامة ومنها تنفيذ عدد من المشروعات فى مركز الابتكار التطبيقي لايجاد حلول مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات ومنها الزراعة والرعاية الصحية، كما أشار أيضا إلى انشاء جامعة مصر للمعلوماتية التى تقدم درجة البكالوريوس والماجيستير في تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها هندسة الحاسب والذكاء الاصطناعي وذلك بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة؛ لافتا إلى أنه يمكن للطلاب الاماراتيين الالتحاق بالجامعة والحصول على خدماتها التعليمية التي تضاهى كبرى الجامعات العالمية.



ومن جانبها؛ أكدت السيدة سفيرة دولة الامارات العربية المتحدة بمصر على اهتمامها بالتعرف على الفرص الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري لعرضها على الجهات الاستثمارية في الامارات.



وأشادت السيدة السفيرة بالخبرات المصرية في مجال البحوث التطبيقية؛ مؤكدة على أهمية العمل المشترك بين مصر والامارات في تنفيذ مشروعات ثنائية، وكذلك في التشارك في الفعاليات المتعلقة بالذكاء الاصطناعى التي يتم تنظيمها في كلا البلدين؛ بالإضافة إلى التعاون في مجال الزراعة الذكية.



وقد أوضح الدكتور/ عمرو طلعت فرص الاستثمار المتنوعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها الاستثمار في مراكز البيانات؛ حيث تتمتع مصر بالعديد من المزايا التنافسية في هذه الصناعة لما تحظى به من موقع جغرافي متميز يربط بين الشرق والغرب ومرور 13 كابل بحرى بأراضيها حيث تنقل هذه الكابلات اكثر من 90 % من حركة البيانات في أسيا وأوروبا؛ لافتا إلى أنه يمكن دعوة الشركات الاماراتية للاستثمار فى مجال تصنيع أبراج المحمول وكذلك كابلات الألياف الضوئية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات مشتركة باستخدام انترنت الأشياء.



وتطرق اللقاء إلى بحث فرص الاستثمار في الشركات الناشئة في ضوء العمل على اطلاق صندوق لدعم الشركات الناشئة في مرحلة النمو؛ فضلا عن دعم التعاون في تصنيع وتصميم الالكترونيات لا سيما مع توافر الكوادر المصرية العاملة في مجال تصميم الدوائر الالكترونية، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك في مجال البريد بين الهيئتين في كلا البلدين لا سيما فيما يتعلق بالحوالات والبعائث البريدية.



كما وجه الدكتور/ عمرو طلعت الدعوة لوزير الذكاء الاصطناعى والاقتصاد الرقمي من خلال السيدة السفيرة لزيارة مصر لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

حضر اللقاء المهندس/ عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".