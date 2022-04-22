معلومات لا تفوتك عن صلاة التهجد مع دخولنا الـ10 الأواخر من رمضان

صلاة التهجد من السنن الطيبة التي يحرص عليها المسلمون في كل بقاع الأرض، خاصة مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

معلومات مهمة عن صلاة التهجد

وتعتبر صلاة التهجد من بين العبادات التي يجتهد فيها المسلمون في العشر الأواخر من رمضان، آملين في إصابة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، متقربين إلى الله بالأعمال الصالحة والنوافل الطيبة.

صلاة التهجد سنة ثابتة

ويحافظ الصائمون أو غالبيتهم على صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان، إلى جانب العديد من الطاعات والعبادات، خلال تلك الأيام المباركة.

صلاة التهجد

وصلاة التهجد من العبادات المهمة في العشر الأواخر من رمضان حيث أنها نافلة يتقرب بها المسلم إلى رب العالمين، وهى سنة ثابتة عن النبي محمد "ص"، حيث أمره الله تعالى فى سورة المزمل بقيام الليل.

فضل صلاة التهجد وثوابها

وتتمتع صلاة التهجد بثواب كبير كما ورد عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حيث قالت إن النبي "ص" كان يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا، فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ صَلَّى جَالِسًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ.

صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان

وتعد صلاة التهجد من الطاعات المهمة التي تقرب العبد من ربه وتجعله يفوز بالثواب وينال حسن الأجر والثواب فالمسلم ترك واستغنى عن راحة النّوم إلى طلب الله تعالى والوقوف بين يدي مولاه.

موعد صلاه التهجد

وتصلى صلاة التهجد في أوقات غير محددة إلا أنه يفضل تأديتها من بعد صلاة العشاء إلى موعد صلاة الفجر، ويقال إن أفضل وقت لصلاة التهجد هو الثلث الأخير من الليل.

طريقة أداء صلاة التهجد

يجب أن يحرص المسلم على تجديد نيته قبل صلاة التهجد ويثوم من نومه يتوضأ فيحسن الوضوء ويفتتح صلاته بركعتين خفيفتين على نية الصلاة، ثم يصلى ركعتين ركعتين، كما ثبت عن صلاة النبى عليه أفضل الصّلاة والسلام مثنى مثنى.

عدد ركعات صلاة التهجد

ورد عن نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة التهجد 11 ركعة كما أنها لا ترتبط بعدد معين من الركعات، لذا يمكن للمسلم أن يصليها كيفما يشاء، ويقرأ بها ما تيسر من القراء، كما يمكن أتن يستعين بمصحف يتلو منه ولا حرج في ذلك.