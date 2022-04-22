حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 23-4-2022 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، الموافق الـ22 من أبريل 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة ارتفاعا ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد ان حالة الطقس ودرجات الحرارة تعتدل على السواحل الشمالية، وتكون شديدة على جنوب الصعيد، مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والطقس لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت

وأشارت "الأرصاد" إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا ستشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى، مع وجود فرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجة.

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.

قنا العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة.

أسوان العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة.

سانت كاترين العظمى 26 درجة والصغرى 08.