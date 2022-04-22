أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-4-2022 في الأسواق المحلية والعالمية

أسعار الذهب واحدة من أكثر الموضوعات أهمية بالنسبة للكثيرين، حيث شهدت بحثا متزايدا الآونة الأخيرة، نتيجة إلى حالة عدم الاستقرار التي يشهدها هذا المعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق الـ22 من أبريل 2022، ارتفاعا بنحو 10 جنيهات، حيث سجل الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر1090 جنيهًا للجرام.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم

وشهدت أسعار الذهب في جمهورية مصر العربية، ارتفاعا ملحوظا، متأثرة بالزيادة التي يشهدها المعدن في الأسواق العالمية ونتيجة إلى زيادة سعر صرف الدولار.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

أسعار الذهب عيار 18 سجل 934 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 سجل 1090 جنيها.

أسعار الذهب عيار 24 سجل 1246 جنيها.

أسعار الجنيه الذهب 8720 جنيها.