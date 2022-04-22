حالة الطقس غدا السبت 23-4-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل، توقعات حالة طقس غدًا السبت الموافق 23 أبريل، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ويكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لـ حالة الطقس في البحر المتوسط يكون خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 إلى 1.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الاحمر يكون معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2.5 متر، واتجاه الرياح تكون شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت في مصر على النحو التالي:

القاهرة 31 17

الإسكندرية 26 16

وادي النطرون 31 16

طنطا 30 17

شبين الكوم 31 17

دمنهور 29 16

بلطيم 26 16

مطروح 23 14

السلوم 24 15

سيوة 28 14

بورسعيد 25 15

دمياط 25 15

الزقازيق 31 16

المنصورة 30 15

الإسماعيلية 31 14

السويس 31 14

العريش 24 15

رفح 23 14

رأس سدر 28 15

نخل 28 10

نويبع 31 19

طابا 30 20

كاترين 26 08

الطور 26 18

شرم الشيخ 30 20

الغردقة 31 20

مرسى علم 31 21

الفيوم 31 15

بني سويف 31 16

المنيا 31 14

أسيوط 32 14

سوهاج 32 17

قنا 36 19

الأقصر 36 19

أسوان37 20

إدفو 38 21

أبو سمبل 38 21

الوادي الجديد 34 16

شلاتين 33 19

أبو رماد 31 19

حلايب 30 18

رأس حدربة 32 19