مراد حسان أحد رجال عصابات فيلم "عمهم" لمحمد إمام

يشارك الفنان مراد حسان في أحداث فيلم "عمهم"، والمنتظر عرضه في موسم عيد الاضحى المقبل، والذي يجسد بطولته الفنان محمد إمام.



وأشار حسان إلى أنه يجسد شخصية رجل عصابات أمام الفنان محمد عادل إمام، الذي يقع في العديد من المشاكل أمام عدد من الخارجين عن القانون في إطار من الاكشن والكوميديا.



ويشارك في بطولة فيلم "عمهم" الفنانة أمينة خليل، واليوتيوبر عبدالرحمن محمد فتحي منصور، وجاري حالياً ترشيح عدد من الأبطال والتعاقد معهم الأيام القليلة المقبلة.وتستعين الجهة المنتجة بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم مشاهد الأكشن التى تعتمد على بعض مشاهد الجرافيك وتتطلب تكلفة إنتاجية عالية.



ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين محمد إمام، والمخرج حسين المنباوى بعدما قدما سويا فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018.جدير بالذكر أن مراد حسان شارك في عدد من الأعمال الدرامية منها مسلسل "النمر"، و"ضل راجل"، و"فرصة تانية".