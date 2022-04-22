القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا 2022

يخوض النادي الأهلي مباراة مثيرة وصعبة عندما يحل ضيفا على الرجاء المغربي في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، على استاد مركب محمد الخامس، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة صعبة على الفريقين خاصة الأهلي الذي لم يستغل مباراة الذهاب في تحقيق فوز مطمئن قبل موقعة العودة بعدما اكتفى بالفوز بهدفين مقابل هدف.

ويبحث عدد كبير من محبي وعشاق ك ة القدم في جميع أنحاء الوطن العربي، عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا، وهي كالتالي:-

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والرجاء المغربى في دوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلى ضد الرجاء المغربى فى إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا عبر قناة بى ان سبورت 3 باعتبارها الحاصلة على نقل حقوق دوري أبطال إفريقيا.

24 لقبا قاريا في جعبة النادى الأهلي

وتوج الاهلي بـ10 ألقاب لدوري الابطال الافريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

ونجح الأهلي فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و2020 و2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.