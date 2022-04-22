 ضبط 137 كجم من اللحوم والأسماك والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بأسوان

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 ضبط 137 كجم من اللحوم
 ضبط 137 كجم من اللحوم والأسماك والدواجن غير صالحة للإستهلاك
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 قامت مديرية الطب البيطرى بتنظيم حملة تفتيش مكبرة شملت المرور على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة والدواجن، وكذا محلات الأسماك والفسيخ، وأيضًا المطاعم داخل منطقة صحارى والسد العالى بمدينة أسوان.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد صالح مدير الطب البيطرى بأن تنظيم هذه الحملة يأتى طبقًا لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير وأيضًا محافظ أسوان، وبمتابعة من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأسفرت جهود الحملة التى شارك فيها كل من الدكتور صلاح أحمد، والدكتورة أسماء سلامة مفتشى البيطرى بإدارة مجازر المديرية عن ضبط مخالفات بإجمالي 137 كجم عبارة عن عرض وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

وأشار إلي أن هذه المضبوطات شملت 27 كجم من الأسماك، و45 كجم من اللحوم المصنعة، و38 كجم من الدواجن، و28 كجم من الكبده.

 

كما تم تحرير 4 محاضر جنح قسم شرطة أسوان أول، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين بمعرفة النيابة المختصة.

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