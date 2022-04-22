آخر استعدادات بيراميدز لمواجهة مازيمبي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية

خاض فريق نادي بيراميدز، أول تدريباته في مدينة لوبومباشي بالكونغو، على ملعب نادي مازيمبي، استعدادا لمباراة مازيمبي في إطار مواجهات كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي بطل الكونغو في الثالثة عصر الأحد على استاد نادي مازيمبي في لوبومباشي في إطار إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب في القاهرة بملعب الدفاع الجوي، بالتعادل السلبي دون أهداف، ويسعى الفريق لحسم بطاقة التأهل لنصف النهائي من الكونغو.

وجاء المران على الذي استمر لقرابة ساعة ونصف قويا واشتمل على محاضرة من جانب الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للاعبين طالبهم خلالها بضرورة التركيز من أجل الفوز والعبور لنصف النهائي، بجانب بعض الوحدات الفنية والبدنية والخططية، وبعض الجمل لتنفيذها خلال اللقاء.

ويختتم بيراميدز تدريباته في الثالثة عصر السبت على ملعب نادي مازيمبي، وهو نفس موعد اللقاء ويستمر لمدة ساعة واحدة وفقا لما تنص عليه لوائح البطولة.





