وكيل صحة الشرقية يطمئن على تقديم الخدمة للأطفال المبتسرين بمستشفى ديرب نجم

توجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلي مستشفي ديرب نجم المركزي، للمرة الثانية وفي أقل من ٦ ساعات، للاطمئنان علي تقديم الخدمة الطبية للأطفال المبتسرين والبالغ عددهم ١٧ طفلا بقسم الحضانات، والمتواجدين حاليًا داخل وحدة العناية المركزة الجديدة للأطفال.

نظرًا لحدوث ماس كهربائي بقسم الحضانات فجر اليوم بالمستشفي، دون وقوع أي إصابات، مما أدى إلي نقل الحضانات بصورة مؤقتة إلي وحدة العناية الجديدة والتي كانت مجهزة، وسيتم افتتاحها في غضون ساعات، وبعد تكليف وكيل الوزارة لمدير عام الطب العلاجي باختبار جميع مخارج الأكسجين، ومخارج الكهرباء الموجودة بالعناية.

وتابع الدكتور هشام مسعود انتظام سير العمل، والتأكد من إستقرار جميع الحالات وتقديم الخدمة بصورة جيدة لهم، وأثناء الزيارة تم خروج ٢ حالة تحسن من قسم الحضانات بعد توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير المستشفي، وجميع الأطقم الطبية والفريق المعاون، نظرًا لجهودهم المبذولة، والتحرك السريع لصالح المرضي وأبنائنا الأطفال بالمستشفي، كما تفقد قسم الإستقبال والطوارئ والأقسام الطبية الأخري، وتم التأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر علي انتظام سير العمل، كما كلف مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومسئول أقسام الحضانات بالمديرية، بالتواجد علي مدار الـ٢٤ ساعة بالمستشفي ضمن فريق تقديم الخدمة، ومتابعة توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي بالمستشفي.