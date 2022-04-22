ننشر الشروط والمستندات المطلوبة لتقديمها لحج الجمعيات 2022

يبدأ الكثير من الراغبين في زيارة بيت الله بالبحث عن طرق التقديم لرحلات الحج، ما جعل المؤسسة القومية لحج الجمعيات تصدر الاستمارة الخاصة بالتقديم على حج الجمعيات لعام 2022، مع تقديم جميع التيسيرات التي تخفف عن الحجاج معاناة الزحام الشديد، ليتساءل المواطنون عن المستندات المطلوبة للتقديم على الحج، والتيسيرات التي تقدمها المؤسسة.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، من خلال هذا التقرير، المستندات المطلوبة للتقديم على حج الجمعيات، والتيسيرات المقدمة من جانب المؤسسة القومية لحج الجمعيات، وفق الاستمارة التي أصدرتها المؤسسة، والتي جاءت كالتالي:

المستندات المطلوبة للتقدم على حج الجمعيات

- جواز السفر المميكن، على أن يكون صالحًا لمدة عام على الأقل.

- بطاقة الرقم القومي، على أن تكون سارية لمدة لا تقل عن 6 شهور على الأقل.

- عدد 12 صورة ذات خلفية بيضاء.

- بطاقة صحية.

- فيش جنائي مميكن.

- شهادة طبية بالحالة الصحية تُصدر من إحدى الجهات المعتمدة التي تقررها المؤسسة القومية لتيسير الحج بالخلو من الأمراض المزمنة مثل «الفشل الكلوي، التليف والفشل الكبدي، حالات القلب الحرجة»، بالإضافة إلى الأمراض السرطانية والأمراض النفسية والإعاقات الذهنية والبصرية والزهايمر وأي مرض يعوق أداء المناسك.

التيسيرات المقدمة من المؤسسة القومية لحج الجمعيات

- السفر والعودة يكونا عن طريق الجو وطبقا للاتفاق بين سلطات الطيران المدني بكل من مصر والسعودية.

- الإقامة بفنادق مصنفة ويتم التسكين طبقا للمساحات المقررة بلوائح الإسكان السعودية، وذلك عن طريق الحاسب الآلي بما يتناسب وعدد حجاج كل محافظة وسعة الفنادق.

- خدمات النقل بين مدن الحج «جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة»، وبنظام الرد الواحد بالمشاعر المقدسة والتصعيد إلى عرفات مباشرة والعودة من مِنى ثالث أيام التشريق طبقا للقواعد المعتمدة من السلطات السعودية.

- توفير الوجبات الغذائية والتي تتكون من إفطار وغداء بالفنادق اعتبارًا من اليوم الثاني من تاريخ الوصول.

- تحسين الخدمات ودورات المياه بكل من مِنى وعرفات والإقامة بالخيام في حدود المساحة التي تقررها وزارة الحج السعودي لكل حاج.

- توفير الإشراف المباشر وذلك بالاستعانة بالعناصر ذات الخبرة والمدربة لرعاية الحجاج وجميعهم من المتطوعين لخدمتكم وتيسير آداء مناسككم.

- التوعية الدينية والرعاية الصحية بالاستعانة بالأطباء ورجال الدين من أعضاء البعثات الإشرافية وبالتنسيق مع البعثات النوعية لوزارتي الصحة والأوقاف المصرية.

- خدمات نقل أمتعة الحجاج من الفنادق إلى مطارات المغادرة بالمملكة العربية السعودية وفي حدود الأوزان المسموح بها، والتنسيق مع البريد المصري لشحن العفش العائد مع الحجاج إلى محل إقامتهم بمصر بأقل الأسعار.