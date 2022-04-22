كشري: المجاملات والعلاقات تحكم في اختيار مدربي الدوري المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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أكد أحمد عبد المنعم كشرى نجم النادى الأهلى السابق، أن المجاملات والعلاقات تحكم اختيارات مدربي الدورى المصرى والأندية، وأصبحت الاختيارات بناء على العلاقة وليست الكفاءات.

 

وقال أحمد عبد المنعم كشرى في تصريحات للمذيعة نجلاء حلمى في برنامج "النجوم في رمضان" على إذاعة الشباب والرياضة: "العلاقات والمجاملات حرمتنى من عدة أندية كنت قريبا من تولى القيادة الفنية لها، على الرغم من أن علاقتى مع كل الناس كويسة".

 

وأضاف كشرى: "خوضت تجارب صعبة جدا ونجحت فيها، وهناك العديد من المدربين لم ينجحوا في أى شيء ويتولوا تدريب أندية كبيرة، فالمجاملة أضاعت حق العديد من المدربين الشباب الذى حصل على العديد من الدورات التدريبية الكبيرة".

 

وتابع: "عمرى ما قربت من أي شخص من أجل العمل، وكل الأندية بكون مرشح لتدريبها ولكن تتدخل العلاقات وتجيب ناس معينة، وكنت قريب من تدريب المصرى والاتحاد السكندرى ومصر المقاصة".

 

وأوضح: "تلقيت عرضا من نادى سريع وادي زم في الدورى المغربى منذ فترة قليلة واتفقت على كل شيء ولكنى تمسكت بجهازى المساعد فرفض النادى واعتذرت لهم، لأنى أرفض العمل دون مساعدين لأنى أحب العمل الفني كثيرا والمساعدين هم من ينفذوا هذه التمارين".

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