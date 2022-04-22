عاجل.. أسعار الذهب فى مصر تتراجع للمرة الثانية اليوم الجمعة



تراجعت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الجمعة، للمرة الثانية على التوالي، متأثرة بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1935 دولارًاللأوقية.

وجاءت قيمة التراجع بنحو 5 جنيهات من مختلف أسعار الأعيرة، وترصد لكم "الفجر" أسعار الذهب فى مصر اليوم:



أسعار الذهب عيار 14 نحو 720 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 18 نحو 925 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 نحو 1080 جنيها.

أسعار الذهب عيار 24 نحو 1235 جنيها.

سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8690 جنيها.





أسعار الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% خلال تداولات اليوم الأوروبية، ويأتي التراجع على خلفية عزم الاحتياطي الفيدراليعلى تشديد السياسة النقدية بقوة، واحتمالية قوية لرفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس خلال اجتماع 4 مايو المقبل