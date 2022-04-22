جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه تعلن اعتزالها



بعد مسيرة حافلة من الإنجازات العالمية والقارية والاولميية، قررت جيانا فاروق بطلة العالم وصاحبة برونزية أولمبياد طوكيو في الكاراتيه اعتزالها اللعبة، لتترك ارثًا كبيرا لكل متابعي اللعبة حول العالم، نعم فهي واحده من الأبطال الذين كتبوا تاريخ لمصر في الكاراتيه علي مدار سنين طويلة جيانا فاروق ستبقي أسطورة وحدوته مصرية عبر التاريخ.



أعلنت بطلة مصر الأوليمبية اعتزالها، على هامش حضورها الاحتفالية الكبرى التي تنظمها روابط الرياضية برئاسة الدكتور وليد الملاح بأبطال مصر الاوليمبين والبارالمبين مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.



وحضر للاحتفالية عدد كبير من أبطال مصر الاوليمبين والبارالمبين والذى حصلوا على نتائج متميزة فى اولمبياد طوكيو الأخيرة وعلى رأسهم فريال أشرف بطلة مصر الأوليمبية فى الكاراتيه وسيف عيسى بطل مصر وصاحب البرونزية فى التايكوندو ومحمد إبراهيم كيشو الفائز بالميدالية البرونزية فى المصارعة وجيانا فاروق بطلة مصر الأوليمبية والفائزة ببرونزية الكاراتية وفاطمة عمر أسطورة رفع الاثقال البارالمبي وشريف عثمان بطل رفع الاثقال البارالمبىي.



ومن المقرر أن يشهد الحفل بعد قليل تكريم عدد كبير من المسئولين واللاعبين خلال الحفل مقدمة من روابط الرياضية ومن أبرز المكرمين الدكتور أشرف صبحي والمهندس هشام حطب والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية والمهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة.



وستكشف روابط الرياضية خلال الحفل الستار عن الابطال الجدد الذى تم التعاقد معهم خلال الفترة الماضية لينضموا لكتيبة اللاعبي