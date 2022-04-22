كندا: من المستحيل التعاون مع روسيا في مجموعة العشرين

قالت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند، اليوم الجمعة، إنه من المستحيل التعاون مع روسيا في مجموعة العشرين، وهو التجمع الدولي لمناقشة سبل تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، ما دام أن موسكو تخوض حربا في أوكرانيا.

وأضافت فريلاند- في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو: "إن مجموعة العشرين لا تستطيع العمل بفعالية مع روسيا على الطاولة; لأن الحرب تقوض النمو، ليس لروسيا مكان على طاولة الدول التي اجتمعت للحفاظ على الازدهار الاقتصاديالعالمي.. لا يمكنك أن تكون صيادا غير شرعي وحارس طرائد في نفس الوقت".

وظهر الخلاف حول الوجود الروسي بالكامل طوال الأسبوع، حيث انسحب وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من الولايات المتحدة وكنداوبريطانيا ودول غربية أخرى من الاجتماعات كلما تحدث المسؤولون الروس. وأدت الانقسامات إلى فشل وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية في الاتفاق على بيان ينص على مجالات الاتفاق بشأن القضايا الرئيسية مثل الإعفاء من ديون البلدان الفقيرة وتأثيرات الحرب في أوكرانيا وتغير المناخ.

يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه المواجهة بين روسيا والدول الغربية على خلفية غزوأوكرانيا، حيث أعلنت موسكو أيضا، أمس الخميس، منع 61 كنديا بينهم مسؤولون وصحفيون من دخول أراضيها ردا على العقوبات التي فرضتها أوتاوا على خليفة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.