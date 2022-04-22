بتبدأ من 5 جنيهات.. تعرف على أفضل الأماكن للخروج في شم النسيم 2022

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أفضل الأماكن للخروج في شم النسيم 2022، وهناك الكثير من الطقوس والأجواء تسيطر على هذا اليوم، الذي يحرص فيه الكثيرون على تناول الفسيخ والرنجة والبصل كما يحب العديد من الأشخاص تلوين البيض والخروج للتنزه في الحدائق المختلفة.

وهناك العديد من الأماكن التي يمكن الخروج لها وزيارتها وقضاء أوقات ممتعة بها في أعياد شم النسيم، وهو ما نستعرضه في السطور التالية:-

أماكن للخروج في شم النسيم 2022

وتعد الحدائق من أفضل أماكن الخروج التي يمكنك الاستقرار عليها عند الذهاب إلى التنزه في أعياد شم النسيم، أبرزها ما يلي:

حديقة الحيوان

تعد حديقة الحيوان المكان المفضل للأطفال والكبار، حيث يوجد بها العديد من العروض المختلفة للحيوانات التي يمكنك مشاهدتها وتفتح حديقة الحيوان أبوابها يوميا من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2.30 عصرا خلال شهر رمضان المبارك، وتبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين طوال أيام الأسبوع.

حديقة الأزهر

تعتبر من أكبر وأضخم الحدائق الموجودة في العالم إذ أنها تشغل مساحة‏ 80‏ فدانا بشارع صلاح سالم، ويوجد العديد من العروض بالحديقة، كما يوجد ملاهي وألعاب للأطفال، بالإضافة إلى مطاعم وكافيهات تكون مناسبة في شم النسيم، وتبلغ سعر التذكرة 20 جنيها.

الحديقة الدولية

يوجد بالحديقة الدولية العديد من العروض والحفلات، كما يوجد بها حديقة حيوان صغيرة وتبلغ سعر تذكرة الدخول نحو 10 جنيهات، ودخول حديقة الحيوان التي تتواجد بها 15 جنيها، وتمتد مواعيد العمل من 10 صباحا إلى 10 مساء.

حديقة الميريلاند

تقدم حديقة الميريلاند عروض الدولفين ويوجد بها بحيرات بها مراكب صغيرة، بالإضافة إلى مطاعم وكافيهات.

حديقة الأسرة

تقام بحديقة الأزهر العديد من الحفلات والعروض والألعاب، وتبدأ مواعيد العمل بها من الساعة التاسعة صباحا إلى العاشرة مساء، وتبلغ سعر التذكرة من الأحد إلى الخميس 60 جنيها، والجمعة والسبت 70 جنيها.

جدير بالذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، أشارت إلى أن أفضل الأماكن التي ينصح فيها بالخروج للتنزه لقضاء إجازة أعياد شم النسيم، هي المناطق الشمالية مثل الإسكندرية ومطروح والمدن المطلة على ساحل البحر الأحمر، حيث يسود خلال ساعات النهار، جو مائل للحرارة.