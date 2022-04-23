الشاعر إسلام خليل: هاني شاكر فيه ريحة عبد الحليم حافظ

قال الشاعر الغنائي إسلام خليل، إن الفنان هاني شاكر تخرج من مدرسة الفنان الكبير الراحل عبد الحليم حافظ، "فيه من ريحة عبد الحليم عشان كدة الناس بتعشقه ربنا يحفظة".

تابع الشاعر إسلام خليل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عمر كمال يقلد صوت المطرب محمد فؤاد، لافتا إلى أن لقب مطرب كبير عليه فهو مغني موجها رسالة له: هزعل منك لو قلدت محمد فؤاد".

وشن الشاعر إسلام خليل هجوما حاد على مؤدي المهرجانات حمو بيكا لا يمتلك خامة صوت جيدة، ويتعامل بأسلوب همجي مع نقابة المهن الموسيقية، مضيفا: قائلا: الفن الغنائي مبقاش له كبير وهناك فشل ذريع باستثناء محمد رمضان لأنه ممثل في الأصل وأغانيه لا تحتوي على ألفاظ خارجة".

ولد الشاعر إسلام خليل، عام ١٩٦٤ في منشأة القناطر الخيرية بمحافظة الجيزة التحق خليل بمعهد المعلمين في الدقي، ثم عمل بعد تخرجه مدرسًا للغة العربية بأحد مدارس مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة

كتب إسلام خليل اﻷغاني لعدد من المسرحيات التي عرضت في قصر ثقافة القناطر الخيرية مثل (باي باي يا عرب، رحلة حنظلة، اللعب في الممنوع).

قابل المؤلف إسلام خليل المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم في إحدى حفلات الزفاف، وطلب منه كتابة أغنية (صادق يا خيشة)، ومن بعدها تعاون معه في العديد من اﻷغاني التي لاقت جماهيرية كبيرة، منها: (حابطل السجاير، مابتهددش، أنا بكره اسرائيل، من يربح المليون).

كما كتب خليل اﻷغاني ﻷفلام (عسكر في المعسكر وفيلم هندي، واللي بالي بالك ومواطن ومخبر وحرامي).

واشترك إسلام خليل بالتمثيل فى بعض الافلام مثل (شبر ونص) عام 2004 وفى بعض المسلسلات مثل (ماما فى القسم) عام 2010.