الشاعر إسلام خليل: "قولت لهاني شاكر نفسي أكتبلك.. وقريب هيحصل"

كشف الشاعر إسلام خليل، إنه التقى الفنان هاني شاكر ووجده يعرفه، وقال له "أنا نفسي أكتبلك أغنية، قاله ياريت ويلا بينا، والموضوع دا احتمال يحصل بنسبة 99% وأكتب أغنية لهاني شاكر".

وقال إسلام خليل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن "سيد" شبيه شعبان عبدالرحيم يشبهه كثيرا ويرتدي الملابس على طريقة "شعبولا" منذ أن كان على قيد الحياة، موضحا أن صوته يقارب لصوت شعبان عبدالرحيم.

وتابع أن شعبان عبدالرحيم كان مطربا جيدا، وحينما تسمعه يمكننا القول بأنه من يغني هو محمد عبدالمطلب.

وأردف: إنه غير نادم إذا اعتزل العمل بعد وفاة المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، "كفاية الحاجات اللي عملتها مع عمي شعبان والفنان الكبير الراحل سمير غانم. كفاية إني دخل التاريخ والناس كتبت عني في معرض القاهرة الدولي".

ولد الشاعر إسلام خليل، عام ١٩٦٤ في منشأة القناطر الخيرية بمحافظة الجيزة التحق خليل بمعهد المعلمين في الدقي، ثم عمل بعد تخرجه مدرسًا للغة العربية بأحد مدارس مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة

كتب إسلام خليل اﻷغاني لعدد من المسرحيات التي عرضت في قصر ثقافة القناطر الخيرية مثل (باي باي يا عرب، رحلة حنظلة، اللعب في الممنوع).

قابل المؤلف إسلام خليل المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم في إحدى حفلات الزفاف، وطلب منه كتابة أغنية (صادق يا خيشة)، ومن بعدها تعاون معه في العديد من اﻷغاني التي لاقت جماهيرية كبيرة، منها: (حابطل السجاير، مابتهددش، أنا بكره اسرائيل، من يربح المليون).

كما كتب خليل اﻷغاني ﻷفلام (عسكر في المعسكر وفيلم هندي، واللي بالي بالك ومواطن ومخبر وحرامي).

واشترك إسلام خليل بالتمثيل فى بعض الافلام مثل (شبر ونص) عام 2004 وفى بعض المسلسلات مثل (ماما فى القسم) عام 2010.

