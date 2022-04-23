أول تعليق من فاندام على وصول مشاهدات "رامز موفي ستار" إلى 730 مليون مشاهدة

عبر الممثل العالمي جان كلود فاندام، عن سعادته الشديدة بوصول مشاهدات برنامج المقالب الأشهر في العالم العربي “رامز موفي ستار” للنجم رامز جلال، والذي يشارك فاندام خلاله.

وكتب فاندام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “سعيد لمعرفة إن برنامج المقالب الذي شاركت فيه وصل إلى 730 مليون مشاهدة في 8 أيام فقط”.

يذكر أنه حل أمس في الحلقة الـ 21 من برنامج "رامز موفي ستار"، والمذاع على قناة "mbc مصر" لاعب الكرة سالم الدوسري.

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