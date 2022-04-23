الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم

ننشر لكم في السطور التالية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 23 إبريل 2022، 22 رمضان 1443.

بيان الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم

أصدرت الأرصد الجوية بيانا توضح فيه حالة الطقس ودرجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، حيث يسود البلاد ارتفع في درجات الحرارة.

وتوقعت الأرصاد الجوية في البيان، إنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معلنة أنه يسود طقس حار في جنوب سيناء وشمال الصعيد أيضا.

وأكدت الأرصاد الجوية، إنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، كما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

طقس مائل للبرودة ليلا شمال البلاد

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى في فترات الليل، ناصحة بعدم تخفيف الملابس ليلا.

طقس لطيف على جنوب البلاد ليلا

وقالت الأرصاد الجوية إنه يسود طقس لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات الليل.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن البلاد يسودها نشاط رياح على أغلب الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى، محذرة من فرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين..



درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة، تسجل القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، بينما تسجل الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجات.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة في مطروح تسجل العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، فيما تسجل سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجات.

كما توقعت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة في قنا تصل العظمى لـ 36 درجة والصغرى 19 درجات.

أما درجات الحرارة في أسوان تصل العظمى لـ 37 درجة والصغرى 20 درجة، بينما تصل درجاتا الحرارة في سانت كاترين العظمى 26 درجات والصغرى 08.